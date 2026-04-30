Ação conjunta localiza adolescente suspeito de três tentativas de homicídio

A Polícia Civil, por intermédio da equipe da Delegacia de Santa Luzia do Itanhy, com apoio da Polícia Militar atuante no município, localizou um adolescente com mandado de internação pendente de cumprimento. A ação ocorreu na tarde da última quarta-feira, 29.

Conforme as autoridades, as equipes policiais saíram em diligência para dar cumprimento ao mandado expedido contra o adolescente, no povoado Pedra Furada. Os agentes se deslocaram até o endereço indicado e, ao entrarem na residência, localizaram o jovem, ocasião em que ele foi cientificado acerca da medida de internação.

Entretanto, no momento da abordagem, o adolescente apoderou-se de uma faca que estava ao seu alcance, passando a ameaçar os policiais e afirmando que não se entregaria. Em seguida, ele avançou contra a equipe. Durante a intervenção, o adolescente foi atingido, sendo socorrido imediatamente pelos policiais e encaminhado ao hospital mais próximo para atendimento médico.

O jovem já era conhecido na região dos povoados Pedra Furada e Rua da Palha, em razão de seu comportamento violento e do recorrente envolvimento em atos infracionais graves, especialmente aqueles praticados com o uso de faca. Ele possui registros por três tentativas de homicídio, duas lesões corporais e diversas ameaças.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança pública e permanece à disposição da sociedade. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.

Fonte: SSP/SE