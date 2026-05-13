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Ação conjunta localiza suspeito de tentativa de homicídio em Lagarto

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Na noite da última terça-feira, 12, uma ação conjunta entre a Polícia Civil e o 7º Batalhão de Polícia Militar resultou na localização do suspeito de uma tentativa de homicídio, logo após o crime que foi registrado no centro de Lagarto.

A equipe policial foi acionada após a vítima dar entrada no Hospital Universitário de Lagarto (HUL).

Após informações iniciais e análise de imagens de uma câmera de segurança, os policiais identificaram o suspeito da ação, que teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a em diferentes regiões do corpo.

Segundo informações policiais, a motivação do crime estaria relacionada a uma cobrança de dívida.

Durante as diligências, foram localizados objetos utilizados na ação criminosa e indícios de uma possível tentativa de fuga.

Com apoio de policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto, as equipes seguiram nas buscas até localizar o suspeito escondido em um imóvel vizinho.

No momento da abordagem, o indivíduo tentou evadir-se e efetuou disparos contra a guarnição, que reagiu à injusta agressão.

O suspeito foi alvejado, socorrido e encaminhado ao Hospital Universitário de Lagarto, posteriormente evoluindo a óbito.

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