Ação conjunta localiza suspeito por roubos de veículos no interior de SE

Um trabalho integrado das Polícias Civil, através das Delegacias de Malhador, Ribeirópolis e Itabaiana, e Militar, por meio do 3º Batalhão (3º BPM) e 3ª Companhia do 3º BPM, localizou, na última quinta-feira, 16, um homem suspeito de praticar uma série de roubos de veículos no Agreste de Sergipe. A ação ocorreu na rodovia que liga os municípios de Malhador e Riachuelo, após trabalho de inteligência apontar a fuga do investigado, que estaria armado e em posse de materiais roubados.

De acordo com a delegada Mirna Mota, as diligências foram iniciadas após informações indicarem que o suspeito estaria fugindo da cidade de Malhador, em posse de objetos subtraídos. O homem foi localizado e, durante a abordagem, desobedeceu à ordem de parada, efetuando disparos de arma de fogo contra as equipes policiais. Diante da agressão, houve revide, resultando em confronto. O homem foi atingido, socorrido pelos próprios policiais e encaminhado ao hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ele era investigado por diversos roubos de veículos registrados em municípios da região Agreste, incluindo Malhador, Ribeirópolis, Moita Bonita, Itabaiana, Riachuelo e Areia Branca. O caso mais recente ocorreu em Moita Bonita, onde um veículo Hyundai HB20 branco foi tomado de assalto.

Na ação desta quinta, os policiais apreenderam um revólver e munições. A Polícia Civil destacou que a atuação integrada entre as forças de segurança, aliada ao compartilhamento de informações de inteligência e à colaboração da população, foi fundamental para o desfecho e é imprescindível no combate à criminalidade e na manutenção da ordem pública.

Fonte: SSP/SE