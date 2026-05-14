Ação conjunta prende em flagrante suspeito de estupro contra cunhada em Lagarto

Uma ação integrada entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão em flagrante de um homem investigado por estupro no município de Lagarto. O suspeito foi localizado na tarde da última quarta-feira, 13, em Ribeirópolis, após diligências iniciadas logo após o registro da ocorrência e atuação conjunta de equipes de diferentes unidades da segurança pública.

Segundo as investigações, o homem, de 45 anos, é suspeito de violentar sexualmente a própria cunhada. De acordo com a apuração policial, ele teria utilizado o vínculo familiar para ter acesso à residência da vítima no turno da manhã e, após o crime, fugido para outro município na tentativa de evitar a ação policial.

A delegada Vanessa Feitosa destacou a rápida mobilização das forças de segurança após o relato da vítima. “Assim que a ocorrência chegou ao conhecimento das equipes policiais, as diligências foram iniciadas de forma imediata. Houve compartilhamento rápido de informações e atuação integrada entre as unidades envolvidas, o que possibilitou a localização e prisão do investigado ainda no mesmo dia”, ressaltou.

As primeiras diligências apontaram que o suspeito havia deixado Lagarto em direção ao município de Ribeirópolis. A partir dessas informações, equipes da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Lagarto e do 7º Batalhão da Polícia Militar acionaram policiais da região para dar continuidade às buscas.

Participaram da ação policiais militares da 3ª Companhia do 3º BPM, equipes do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) e policiais civis da Delegacia de Ribeirópolis, que atuaram de forma integrada na localização do investigado.

Após ser localizado, o homem foi conduzido à unidade policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. A prisão preventiva do investigado já foi solicitada à Justiça, e ele permanece à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia.

Fonte: Polícia Civil