Ação conjunta prende em Mato Grosso do Sul suspeito de tentar matar ex-companheira em Sergipe

Na última quinta-feira, 04, uma ação conjunta envolvendo as Polícias Civis de Carmópolis e a de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, prendeu um suspeito de tentativa de feminicídio ocorrida no município sergipano.

De acordo com o delegado Eurico Nascimento, pertencente à Polícia Civil de Carmópolis e responsável pelo caso, o crime aconteceu em 20 de novembro do ano passado. A vítima estava voltando para a sua residência na companhia de uma amiga, quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, que veio em sua direção.

Ainda segundo a apuração policial, a amiga da vítima tentou acalmar o suspeito, porém o mesmo agrediu a ex-companheira com chutes e socos, e também a arrastou pelos cabelos até a porta de sua casa. Além disso, o preso teria arremessado uma arma branca em direção à vítima, porém não atingido-a. Com todo o barulho devido ao ato agressivo do homem, o filho da mulher saiu de sua casa para apurar o que estava acontecendo. Com isso, o suspeito sacou uma arma de fogo e apontou para sua cabeça.

Em decorrência da movimentação de populares e possíveis testemunhas no local, o suspeito resolveu fugir. No entanto, momentos mais tarde, retornou à residência da vítima para invadir. O homem tentou forçar o cadeado para entrar à força na casa da mulher, porém não teve êxito. Contudo, resolveu danificar as instalações elétricas, deixando-a sem energia. Após a ação, o suspeito evadiu-se do local e estava foragido até a última quinta-feira, 04.

A partir da tentativa de feminicídio, a Polícia Civil de Carmópolis abriu um inquérito após a coleta de provas e representou por um pedido de prisão preventiva contra o autor dos atos criminais. A apuração policial identificou que o suspeito estava foragido em Ivinhema, município sul-mato-grossense localizado a cerca de 2.700 km de Carmópolis. Após conversas entre as polícias, a PC de Ivinhema realizou a prisão do suspeito e o encaminhou para o sistema prisional de Mato Grosso do Sul, após o seu interrogatório.

Fonte: Polícia Civil