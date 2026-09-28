Ação conjunta prende homem por furto durante festividades no interior de SE

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Polícia de Porto da Folha, em ação integrada com a 3ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia/4º BPM), prendeu em flagrante um homem investigado por furto qualificado durante as festividades realizadas no município. A prisão ocorreu no pátio de eventos, após diligências para identificar o responsável pelo crime.

Segundo as informações apuradas, a vítima, que trabalha com a venda de materiais recicláveis, havia arrecadado cerca de R$ 500. Durante as festividades, ao se distrair e deixar seus pertences, incluindo documentos pessoais, aparelho celular e dinheiro, os bens foram subtraídos.

Após o registro da ocorrência, policiais civis e militares iniciaram diligências e solicitaram imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades do local. A partir da análise das imagens, a vítima reconheceu o homem apontado como responsável pelo furto.

As equipes realizaram novas diligências e localizaram o homem ainda durante as festividades. Na abordagem, foram encontrados mais de R$ 6 mil em espécie e três aparelhos celulares.

Entre os materiais apreendidos, os policiais identificaram R$ 500 e um aparelho celular pertencentes à vítima, que foram posteriormente restituídos ao proprietário.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Porto da Folha, onde foi formalizada a prisão em flagrante e adotadas as demais providências legais cabíveis.

Fonte: SSP/SE