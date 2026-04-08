Ação conjunta prende investigado por liderar grupo especializado em furtos mediante fraude

Uma ação conjunta entre as Polícias Civis de Sergipe e do Ceará, com apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil de Sergipe (Dipol), resultou na prisão de um homem investigado por liderar um grupo criminoso especializado em furtos mediante fraude. A captura ocorreu no município de Eusébio (CE), e é fruto de investigação iniciada após crime registrado em 2024, em Tobias Barreto (SE).

De acordo com as apurações, o suspeito, natural do Ceará, utilizava a chamada tática da “troca de cartões” para aplicar golpes em vítimas. Ele e outros integrantes do grupo abordavam pessoas em caixas eletrônicos sob o pretexto de oferecer ajuda durante operações bancárias.

Durante a abordagem, os criminosos conseguiam visualizar a senha digitada pelas vítimas e, de forma fraudulenta, realizavam a substituição do cartão original por outro semelhante. Em seguida, utilizavam o cartão verdadeiro para efetuar diversas transações financeiras indevidas.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Metropolitana de Eusébio, após trabalho de inteligência conduzido pela Delegacia Regional de Tobias Barreto, com suporte da Dipol. As investigações seguem em andamento para identificar e localizar outros possíveis envolvidos.

Fonte: SSP/SE