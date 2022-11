Ação conjunta prende investigado por tráfico de drogas em Itabaiana

Uma ação conjunta entre a Divisão de Combate a Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da Delegacia Regional de Itabaiana e a Polícia Militar resultou na prisão de um homem investigado por tráfico de drogas. A ação policial foi divulgada nesta segunda-feira, 28.

Segundo o delegado Josenildo Brito Nascimento, a ação policial teve início quando equipes do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) recuperaram um veículo de modelo Classic. Os policiais da Depatri foram ao local e identificaram as residências dos suspeitos que estavam na posse do veículo.

Em uma das casas, os policiais encontraram um homem em posse de vários tubos eppendorf contendo substância semelhante à cocaína. O detido confessou a prática do tráfico de drogas, sendo preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e localização de suspeitos de práticas criminosas repassando informações à polícia por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: Polícia Civil