Ação conjunta prende investigados por roubo de carga em SE no Paraná

Após investigações conduzidas por policiais civis sergipanos do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), a Polícia Militar do Paraná cumpriu os mandados de prisão preventiva de dois homens de 22 e 23 anos investigados pelos crimes de roubo, associação criminosa e receptação. A ação policial, que foi divulgada nesta quinta-feira, 27, ocorreu na cidade de Alto Paraná (PR).

Segundo as informações policiais, os investigados articularam o roubo de uma carga de laticínios, vinda da cidade de Salvador (BA) com destino a Maceió (AL). Conforme a apuração policial, a carga foi roubada em Umbaúba (SE), no último dia 10.

No decorrer das investigações, o Cope identificou a dinâmica e as participações dos envolvidos. Inclusive, foi localizada parte da carga na residência de um dos investigados.

Com isso, o Poder Judiciário decretou as prisões dos dois investigados, que fugiram de Sergipe. Ao passarem pelo Paraná, a Polícia Militar interceptou os investigados, conduzindo-os ao presídio de Paranavaí (PR).

Fonte: SSP/SE