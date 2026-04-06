Ação conjunta prende suspeito de tentativa de feminicídio no interior de Sergipe

Na madrugada desta segunda-feira, 06, uma ação integrada entre as Polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal resultou na prisão em flagrante de um homem por violência doméstica no município de Carmópolis. A ocorrência mobilizou as forças de segurança locais após informações iniciais apontarem para uma situação grave envolvendo possível tentativa de feminicídio, o que motivou imediata atuação conjunta das equipes.

De acordo com informações do termo de condução, as equipes iniciaram diligências e localizaram a suposta vítima, que felizmente não apresentava ferimentos. A mulher relatou que havia entrado em luta corporal com seu companheiro e que, para se defender de agressões, utilizou um pedaço de madeira, atingindo o homem na cabeça.

Em continuidade às diligências, as equipes realizaram buscas pelo suspeito, que havia se escondido em uma residência localizada nos fundos do imóvel onde ocorreram os fatos. Após transpor um muro, os agentes localizaram o homem escondido no interior da casa vizinha, sendo constatado que ele apresentava ferimento na cabeça, compatível com a versão apresentada pela vítima, ocasião em que foi conduzido ao hospital e, posteriormente, à Delegacia para lavratura do flagrante por violência doméstica.

A atuação integrada entre as forças de segurança foi fundamental para a rápida localização das partes envolvidas, esclarecimento dos fatos e adoção das medidas legais cabíveis.

A Delegacia de Carmópolis destaca que atua de forma contínua e incessante no combate à violência doméstica e à violência de gênero, reforçando a importância da cooperação entre as forças de segurança e a denúncia por parte das vítimas e da população para o enfrentamento desse tipo de crime.

Fonte: SSP/SE