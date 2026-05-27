Ação conjunta resulta na prisão de investigado por tentativa de feminicídio em SE

Uma operação integrada entre equipes do Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV), da Divisão de Inteligência (Dipol) e do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil de Sergipe, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), resultou na prisão de um homem investigado por tentativa de feminicídio. O suspeito, que estava foragido da Justiça, foi localizado na noite da última terça-feira, 26, na BR-101, no município de Estância, enquanto se deslocava em direção a Aracaju.

As investigações apontam que o homem, natural da Bahia, já acumulava quatro procedimentos policiais relacionados a crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima. O histórico criminal começou em 2025 com ameaças, evoluiu para injúria e descumprimento de medida protetiva, culminando recentemente na tentativa de feminicídio ocorrida em um estabelecimento comercial na região da Atalaia, em Aracaju.

De acordo com a delegada Josefa Valéria, integrante da Delegacia da Mulher do DAGV, o comportamento do agressor reflete o padrão típico observado em casos graves de violência de gênero. “Esse caso é o exemplo clássico da escalada e do ciclo da violência. O agressor iniciou a conduta com crimes contra a honra e injúria, passou para a ameaça e, por fim, tentou cumprir essas ameaças por meio da tentativa de feminicídio. Um crime dessa magnitude não nasce do dia para a noite, ele é o resultado desse avanço progressivo das agressões”, explicou.

Diante da reiteração das condutas criminosas e do risco iminente à integridade da vítima, o Poder Judiciário havia acolhido o pedido de prisão preventiva. A partir do qual foram feitas diligências, em que as forças de segurança pública compartilharam informações de inteligência e monitoramento, o que possibilitou a identificação do deslocamento do investigado até a abordagem realizada no município de Estância.

No interrogatório formal, o investigado apresentou alegações de defesa, afirmando não se recordar dos fatos em razão do consumo de bebida alcoólica. No entanto, as evidências colhidas pela equipe investigativa contrapõem a versão do suspeito. A faca utilizada na tentativa de feminicídio já foi devidamente apreendida e encaminhada para a perícia técnica, e a vítima foi submetida ao exame de corpo de delito.

“Sair do ciclo da violência é um processo extremamente difícil para a mulher, que muitas vezes enfrenta dependência emocional, econômica ou familiar. Por isso, ela precisa de respaldo familiar, apoio institucional e acompanhamento psicológico. Nós sempre propagamos que as vítimas devem buscar o auxílio das autoridades logo na primeira violência, seja ela moral ou psicológica, para que possamos intervir e solicitar as medidas protetivas antes que a situação escale”, pontuou.

Após o cumprimento do mandado de prisão e a realização dos procedimentos legais cabíveis na delegacia, o investigado foi encaminhado para a audiência de custódia.

Fonte: SSP/SE