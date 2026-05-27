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Ação conjunta resulta na prisão de investigado por tentativa de feminicídio em SE

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Uma operação integrada entre equipes do Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV), da Divisão de Inteligência (Dipol) e do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil de Sergipe, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), resultou na prisão de um homem investigado por tentativa de feminicídio. O suspeito, que estava foragido da Justiça, foi localizado na noite da última terça-feira, 26, na BR-101, no município de Estância, enquanto se deslocava em direção a Aracaju.

As investigações apontam que o homem, natural da Bahia, já acumulava quatro procedimentos policiais relacionados a crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima. O histórico criminal começou em 2025 com ameaças, evoluiu para injúria e descumprimento de medida protetiva, culminando recentemente na tentativa de feminicídio ocorrida em um estabelecimento comercial na região da Atalaia, em Aracaju.

De acordo com a delegada Josefa Valéria, integrante da Delegacia da Mulher do DAGV, o comportamento do agressor reflete o padrão típico observado em casos graves de violência de gênero. “Esse caso é o exemplo clássico da escalada e do ciclo da violência. O agressor iniciou a conduta com crimes contra a honra e injúria, passou para a ameaça e, por fim, tentou cumprir essas ameaças por meio da tentativa de feminicídio. Um crime dessa magnitude não nasce do dia para a noite, ele é o resultado desse avanço progressivo das agressões”, explicou.

Diante da reiteração das condutas criminosas e do risco iminente à integridade da vítima, o Poder Judiciário havia acolhido o pedido de prisão preventiva. A partir do qual foram feitas diligências, em que as forças de segurança pública compartilharam informações de inteligência e monitoramento, o que possibilitou a identificação do deslocamento do investigado até a abordagem realizada no município de Estância.

No interrogatório formal, o investigado apresentou alegações de defesa, afirmando não se recordar dos fatos em razão do consumo de bebida alcoólica. No entanto, as evidências colhidas pela equipe investigativa contrapõem a versão do suspeito. A faca utilizada na tentativa de feminicídio já foi devidamente apreendida e encaminhada para a perícia técnica, e a vítima foi submetida ao exame de corpo de delito.

“Sair do ciclo da violência é um processo extremamente difícil para a mulher, que muitas vezes enfrenta dependência emocional, econômica ou familiar. Por isso, ela precisa de respaldo familiar, apoio institucional e acompanhamento psicológico. Nós sempre propagamos que as vítimas devem buscar o auxílio das autoridades logo na primeira violência, seja ela moral ou psicológica, para que possamos intervir e solicitar as medidas protetivas antes que a situação escale”, pontuou.

Após o cumprimento do mandado de prisão e a realização dos procedimentos legais cabíveis na delegacia, o investigado foi encaminhado para a audiência de custódia.

Fonte: SSP/SE

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