Ação do 7º BPM resulta em prisão e apreensão de drogas em Lagarto

Na noite da última terça-feira, 25, uma ação do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) resultou na apreensão de drogas e de peças de uma motocicleta no bairro Loiola, em Lagarto. Um homem foi preso e um menor de idade apreendido.

Durante patrulhamento no bairro, a equipe policial foi informada de que havia um homem na região ameaçando a população com uma faca.

De imediato, a equipe iniciou a ronda na localidade e conseguiu encontrar o suspeito na porta de uma residência com uma faca na cintura, o mesmo havia se envolvido em um briga horas antes.

Durante a ação, um outro suspeito se aproximava, mas ao avistar a equipe reagiu de forma de brusca e correu para dentro da residência.

Na residência, foi encontrado o motor de uma motocicleta, 100 gramas de substâncias análogas a maconha, uma outra parte fracionada em cerca de 20 sacos tipo zip e o restante em pedaços maiores. Ainda no quintal da residência foi possível localizar mais peças da motocicleta.

Diante dos fatos, todo o material foi apreendido e os envolvidos, o menor de idade e o outro suspeito foram encaminhados à Delegacia.