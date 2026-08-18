Ação do Agosto Lilás promove mobilização contra a violência à mulher na feira livre de Lagarto

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Lagarto, por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Lagarto (Cerest), em parceria com a Patrulha Maria da Penha e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lagarto (SindLagarto), realizou, na última segunda-feira, 17, uma ação do Agosto Lilás na feira livre do município. A iniciativa contou com panfletagem e orientações à população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher.

Durante a atividade, a guarda municipal e coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Amanda Santa Bárbara, destacou que a campanha busca levar informação para mulheres e homens e fortalecer o envolvimento da sociedade no combate à violência. “O Agosto Lilás é uma campanha nacional pelo fim da violência contra a mulher. Estamos aqui levando informação, panfletando e conscientizando mulheres e homens também sobre a importância de reconhecer e combater a violência. É uma luta de toda a sociedade”, afirmou.

A coordenadora do Cerest, Valmira Monteiro, ressaltou que a parceria entre as instituições amplia o alcance da campanha e reforça a atenção à mulher trabalhadora, considerando os impactos que situações de violência podem trazer para sua saúde, bem-estar e vida profissional. “Essa união é fundamental para levar informação a diferentes espaços e reforçar que a mulher trabalhadora também precisa ter seus direitos, sua dignidade e sua saúde respeitados. A violência, seja ela física, psicológica, moral ou de qualquer outra natureza, pode afetar diretamente a vida e o ambiente de trabalho. Por isso, nosso papel enquanto Cerest é orientar, acolher, promover a prevenção e contribuir para que essas mulheres conheçam seus direitos e saibam onde buscar apoio e proteção”, destacou.

A vice-presidente do SindLagarto, Isabel Pereira, reforçou a importância da união entre os órgãos e entidades no enfrentamento à violência. “Essa parceria é muito importante porque falar sobre a violência contra a mulher é falar sobre respeito, dignidade e direitos. Precisamos unir forças para combater a violência e valorizar cada mulher, independentemente de sua cor, condição ou qualquer outra diferença. A nossa luta é por respeito, dignidade, igualdade e valorização”, declarou.

A ação integra as atividades do Agosto Lilás em Lagarto e reforça a importância da conscientização como instrumento de prevenção à violência contra a mulher. A iniciativa também destaca o papel da rede de proteção e da participação de toda a sociedade na construção de um ambiente de respeito, segurança e garantia de direitos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto