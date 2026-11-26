A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Polícia de Simão Dias, realizou a primeira fase de uma operação integrada de segurança pública no município, com o apoio da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM) e do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI) da Polícia Militar. Durante a ação, cinco adolescentes foram apreendidos em cumprimento a mandados expedidos pelo Poder Judiciário da Comarca de Simão Dias.

As apreensões são resultado de investigações conduzidas pela Polícia Civil, que apuram a possível participação dos adolescentes em atos infracionais semelhantes aos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas, tentativa de homicídio e lesão corporal, entre outras ocorrências.

A atuação conjunta das forças de segurança teve como objetivo cumprir as determinações judiciais e contribuir para a prevenção de novas ocorrências, reforçando o trabalho de segurança pública no município.

As investigações continuam em andamento para esclarecer as circunstâncias de cada ocorrência e individualizar a possível participação dos envolvidos nos fatos apurados.

Esta é a primeira fase da operação, que integra as ações das forças de segurança voltadas à proteção da população e à manutenção da ordem pública em Simão Dias.

Fonte: Polícia Civil