Ação integrada apreende cinco armas e mais de dois quilos de cocaína durante operação da Renoe

Uma atuação integrada entre as Polícias Militares de Sergipe (PMSE) e Alagoas (PMAL) resultou na apreensão de cinco armas de fogo, munições e aproximadamente 2,2 quilos de cocaína em duas ações realizadas na última quarta-feira, 12, nos municípios de Riachuelo e Capela. As ocorrências fizeram parte da Operação Desarme, no âmbito da Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas (RENOE), e contaram com a participação do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp/PMSE), do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati/PMSE), da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam/PMAL), além das agências de inteligência dos dois estados.

Em Riachuelo, na região Leste de Sergipe, a atuação integrada resultou na apreensão de quatro armas de fogo e aproximadamente 2,2 quilos de cocaína. A ocorrência teve início após informações repassadas às equipes sobre a possível atuação de suspeitos envolvidos com o comércio de drogas e armas na Rua I, no centro do município.

Após levantamento realizado a partir das informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado. Segundo a ocorrência, durante a aproximação, dois homens em uma motocicleta acompanharam a equipe e, em frente ao imóvel apontado como possível local de armazenamento de ilícitos, um deles sacou uma arma de fogo, provocando uma reação policial.

Um dos suspeitos entrou no imóvel e foi posteriormente localizado escondido em um dos cômodos, portando um revólver calibre .38. Durante as buscas, os policiais encontraram outras três armas de fogo — um revólver calibre .32 e duas espingardas calibre .32 — além de aproximadamente 2,2 quilos de uma substância identificada como cocaína.

Outros envolvidos também foram localizados durante a ocorrência. Uma mulher que estava na residência foi encontrada posteriormente em outro endereço, após informações repassadas por meio de denúncias anônimas. Um homem foi localizado no Hospital de Caridade de Riachuelo com um ferimento no braço direito. Ele recebeu atendimento no Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE) e foi posteriormente liberado, conforme relatório médico. Um quarto suspeito foi localizado nas proximidades, após deixar uma mochila no imóvel, segundo a ocorrência.

Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para a formalização do flagrante e adoção das medidas cabíveis.

Arma e munições apreendidas em Capela

Em outra frente da Operação Desarme, o Bpati apreendeu uma arma de fogo e quatro munições no Povoado Pirunga, em Capela. A equipe recebeu informações sobre um homem que estaria portando e exibindo uma arma de fogo com frequência nas proximidades da própria residência. Os relatos também indicavam que ele teria efetuado disparos na localidade.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até o povoado para averiguar a situação. Durante a aproximação da residência indicada, o suspeito correu para o interior do imóvel após levar a mão à cintura.

Os policiais realizaram a contenção do homem na área interna da residência. Durante a busca pessoal, nenhum material ilícito foi localizado. Na averiguação do imóvel, porém, os militares encontraram, atrás de um sofá, uma arma de fogo do tipo garrucha, com uma munição na câmara. Outras três munições foram encontradas no chão.

Segundo a ocorrência, o suspeito resistiu à prisão, mas foi contido pela equipe. Após ser informado sobre seus direitos e garantias fundamentais, ele foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Capela, onde foram adotadas as medidas legais.

Integração nacional

As duas ações integram a atuação da Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas (RENOE), coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A Rede reúne unidades especializadas das Polícias Militares e busca fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas por meio da integração institucional, do compartilhamento de informações e conhecimentos e da realização de operações coordenadas.

Fonte: SSP/SE