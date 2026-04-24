Ação integrada apreende drogas e prende suspeito na rodovia que liga Lagarto a Tobias Barreto

Uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Penal resultou na prisão de um homem e na apreensão de entorpecentes, na tarde da última quinta-feira, 23, na rodovia SE-170, no trecho entre os municípios de Tobias Barreto e Lagarto.

A interceptação ocorreu durante abordagem estratégica realizada pelas equipes, que atuavam no combate ao tráfico interestadual e intermunicipal de drogas. Durante a ação, os policiais localizaram sete tabletes de substância análoga à maconha no interior de um veículo, que também foi apreendido.

O condutor foi preso em flagrante. De acordo com as informações levantadas, ele já possui antecedentes criminais e é investigado por reincidência em práticas relacionadas ao tráfico de drogas.

As forças de segurança seguem com as investigações para identificar a origem do entorpecente e apurar se a carga teria como destino pontos de comercialização na região do Centro-Sul sergipano.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à unidade policial para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: SSP/SE