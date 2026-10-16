Ação integrada cumpre mandado de prisão contra investigado por roubos registrados em Boquim e Riachão do Dantas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Boquim, em ação integrada com o Batalhão de Polícia de Ações Táticas (BPATI) e em apoio à Delegacia de Riachão do Dantas, cumpriu, na tarde da última quinta-feira, 15, um mandado de prisão contra um investigado por diversos roubos praticados em povoados dos dois municípios sergipanos.

A prisão ocorreu na região dos bairros João Bismarck e 15 de Novembro, em Boquim. O suspeito é apontado como comparsa de um homem natural da Bahia, que morreu na manhã desta quinta-feira, em Riachão do Dantas, durante confronto com as forças policiais, no cumprimento de um mandado de prisão.

Ainda nesta quinta, um comparsa do homem detido se entregou na Delegacia de Boquim. As prisões reforçam a importância da atuação integrada entre as forças de segurança pública no combate à criminalidade e no enfrentamento de crimes que atingem diferentes municípios sergipanos.

Fonte: SSP/SE