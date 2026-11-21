Na última sexta-feira, 20, às guarnições do GETAM e Força Tática do 7º Batalhão do Polícia Militar, em conjunto com a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), deflagram em Lagarto a Operação FARO, Fronteiras e Divisas, no âmbito da iniciativa Brasil Contra o Crime Organizado.

A operação teve como objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas, armas e à atuação de organizações criminosas, por meio de ações estratégicas de fiscalização.

De acordo com o 7º BPM, a atuação integrada conta com o apoio especializado de cães farejadores, fundamentais na identificação de substâncias ilícitas e no fortalecimento das ações de prevenção e repressão à criminalidade.