Ação integrada desarticula grupo investigado por roubos de motocicletas

Na última quinta-feira, 02, a atuação integrada da Polícia Civil, por meio das Delegacias de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida, com equipes da Polícia Militar de Sergipe e de Núcleo da Agência de Inteligência, resultou na desarticulação de um grupo investigado por roubos de motocicletas em municípios do interior sergipano.

As investigações apontam que o grupo atuava nas cidades de Ribeirópolis, Nossa Senhora das Dores e região. No dia 31 de março, foi registrado o roubo de uma motocicleta, o que deu início a diligências imediatas por parte das equipes, com coleta de imagens e compartilhamento de informações entre as unidades operacionais.

Nesta semana, os suspeitos foram identificados novamente enquanto se preparavam para praticar outro roubo. A abordagem foi realizada por policiais militares, que reconheceram as características físicas e o modo de atuação dos envolvidos. Durante a ação, foi constatado que um dos suspeitos também teria participação em outro roubo ocorrido recentemente, quando a vítima retornava do povoado Serra do Machado para o município de Ribeirópolis.

A partir das informações levantadas, novas diligências foram realizadas com o objetivo de localizar outros integrantes do grupo. Foi verificado que um dos investigados rompeu a tornozeleira eletrônica e encontra-se foragido.

Com os suspeitos abordados, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, entorpecentes e o veículo utilizado nas ações criminosas. Os envolvidos são oriundos do município de Nossa Senhora das Dores.

O suspeito detido foi encaminhado à unidade policial, onde foram adotadas as medidas cabíveis, incluindo apresentação em audiência de custódia.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a totalidade dos crimes atribuídos ao grupo.

Fonte: Polícia Civil