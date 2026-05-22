Ação integrada entre Sergipe e São Paulo mira esquema de estelionato em Sergipe

Uma ação integrada entre a Polícia Civil de Sergipe e a Polícia Civil de São Paulo resultou na prisão em flagrante de um homem investigado por estelionato, na manhã desta sexta-feira, 22, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. A operação foi realizada por equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), em apoio à 4ª Delegacia Seccional paulista, responsável pela investigação.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do investigado, um homem de 35 anos, os policiais localizaram um revólver calibre .38 sem registro legal. Diante da situação, foi lavrado o auto de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil de São Paulo apontam que o suspeito estaria envolvido em um esquema fraudulento relacionado à emissão irregular de passagens aéreas e utilização de cartões de crédito obtidos por meio de golpes.

Ainda durante a operação, os policiais apreenderam diversos aparelhos celulares no imóvel. Conforme os levantamentos investigativos, o local funcionaria como uma espécie de central telefônica utilizada na prática das fraudes investigadas.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Cope e permanecerá à disposição do Poder Judiciário, passando por audiência de custódia.

Fonte: SSP/SE