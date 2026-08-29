Ação integrada localiza investigado por furtos de gado e moto no interior de SE

Uma ação integrada da Delegacia de Aquidabã e do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) localizou, na última sexta-feira, 28, um homem investigado por furtos de gado e motocicletas no município de Aquidabã.

O homem já possuía antecedentes criminais e tinha contra si dois mandados de prisão em aberto. Um deles era decorrente de condenação definitiva pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica. O segundo havia sido expedido pela Justiça em razão de investigação relacionada ao crime de furto.

Mesmo com as ordens judiciais pendentes, o investigado continuou sendo apontado como autor de novos delitos nos últimos meses. Em junho, segundo as investigações, ele teria furtado uma motocicleta e cometido apropriação indébita de outro veículo.

No início de agosto, o homem passou a ser investigado por três ocorrências de furto de gado, sendo uma registrada no município de Graccho Cardoso e duas na zona rural de Aquidabã.

As investigações também apontaram que os animais foram posteriormente recuperados. Durante as diligências, a pessoa que teria recebido o gado confirmou ter adquirido os animais diretamente do investigado, reforçando os elementos reunidos ao longo da apuração.

As buscas pelo homem foram intensificadas desde meados de julho, quando uma equipe da Polícia Civil tentou cumprir os mandados de prisão. Na ocasião, ele conseguiu deixar o local e entrar em uma área de mata fechada no município de Aquidabã.

A partir de então, as equipes mantiveram as diligências para localizar o investigado e reunir informações sobre seu paradeiro. O trabalho prosseguiu até a identificação do local onde ele foi encontrado nesta sexta-feira.

Na ação para cumprimento das ordens judiciais, houve uma reação armada por parte do investigado. Diante da situação, os agentes revidaram. O homem foi atingido, recebeu atendimento e foi encaminhado ao Hospital de Aquidabã, mas não resistiu aos ferimentos.

Fonte: SSP/SE