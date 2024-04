Ação integrada localiza suspeito de furto de motocicleta em Riachão do Dantas

Na última sexta-feira, 12, policiais militares de Riachão do Dantas deram cumprimento ao mandado de prisão contra um suspeito de furto de motocicleta. A ação aconteceu após investigação da Polícia Civil.

Depois de denúncias das vítimas dos furtos, a Delegacia de Riachão do Dantas iniciou diligências, no sentido de localizar o responsável pelos crimes. Com a análise de imagens registradas por câmeras de segurança, somada às ouvidas de testemunhas que presenciaram os delitos, a Polícia Civil chegou à identidade do suspeito.

Em meio aos levantamentos, a Polícia Civil apurou que o suspeito já tinha um histórico criminal, sendo reincidente no crime de furto, no mesmo município.

Com isso, foi representada a prisão preventiva do homem, sendo acolhida pela Justiça. Na sexta-feira, 12, a PM localizou o investigado e cumpriu a determinação judicial.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Riachão do Dantas e está à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil relembra a importância da população de Riachão do Dantas denunciar crimes através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do (a) denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE