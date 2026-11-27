A atuação conjunta entre a Polícia Civil de Sergipe e a Polícia Federal resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra um homem de 37 anos, na tarde da última quinta-feira, 26, em Aracaju. A operação foi realizada por equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), e do Grupo de Capturas da Polícia Federal.

O mandado de prisão foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Imperatriz, no Maranhão, onde o homem é investigado pela prática dos crimes de roubo e omissão de socorro.

De acordo com as informações policiais, o investigado é egresso do sistema prisional do Amapá e possui extenso histórico criminal.

Após a prisão, ele foi conduzido à unidade do Cope e será apresentado em audiência de custódia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: SSP/SE