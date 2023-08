Ação integrada prende foragido da Justiça de Sergipe no Ceará

A Polícia Civil de Sergipe, em trabalho integrado com a Polícia Militar do Ceará e Polícia Penal do Rio Grande do Norte (PPRN), auxilia no cumprimento do mandado de prisão por homicídio de um suspeito que encontrava-se foragido da Justiça Sergipana. A detenção ocorreu na última quinta-feira, 10, na cidade de Porteiras, no município cearense.

De acordo com informações policiais, por volta das 9h40, a equipe da força tática de Brejo Santo, no Ceará, recebeu a denúncia de que um foragido da Justiça de Sergipe estaria na cidade de Porteiras.

A partir dessas informações, foram realizadas diversas diligências, sendo o suspeito localizado e preso. Em consulta ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e junto à PCSE e PPRN, foi constatado um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Tomar do Geru, por homicídio praticado no estado de Sergipe, no ano de 2013.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, que foi acionado pela Polícia do Rio Grande do Norte, no ato da prisão, o homem portava documento com divergências. “Com essa comunicação à gente, foi possível identificar que, de fato, se tratava do suspeito. Havia algumas divergências no atual documento dele, que foi construído no estado do Ceará, todavia conseguimos identificá-lo, sendo dado o cumprimento a esse mandado de prisão preventiva em face desse foragido”, citou.

O detido foi conduzido à Delegacia Regional de Brejo Santo, no Ceará, para os devidos procedimentos cabíveis ao caso.

Fonte: SSP/SE