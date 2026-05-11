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Ação integrada prende investigada por tráfico de drogas no interior de SE

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Uma ação integrada entre policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) e o serviço de inteligência da Delegacia de Ribeirópolis resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra uma investigada por envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu na noite da última sexta-feira, 8, no município de Campo do Brito.

A investigada, conhecida como “Galega”, vinha sendo monitorada durante investigações conduzidas pela Polícia Civil, que apuram a atuação de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na região do agreste sergipano.

Com a decretação da prisão preventiva pelo Poder Judiciário, equipes da Delegacia de Ribeirópolis compartilharam informações estratégicas com policiais militares do 3º BPM, que intensificaram as diligências para localizar a suspeita.

A mulher foi encontrada no município de Campo do Brito, onde teve o mandado judicial cumprido pelas equipes policiais.

Segundo as informações levantadas durante as investigações, a investigada possui antecedentes criminais e também responde judicialmente por exploração sexual de criança e adolescente.

Após a prisão, ela foi encaminhada à unidade policial competente para adoção das medidas legais cabíveis, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: SSP/SE

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