UFS implementa nova forma de pagamento para créditos do Resun

Os restaurantes universitários da Universidade Federal de Sergipe passaram a oferecer uma nova forma de realizar recargas na Carteira Institucional. O novo modelo de pagamento, via PIX, funcionará nos restaurantes dos diferentes campi da instituição, garantindo que o saldo seja creditado de maneira imediata ou em no máximo duas horas.

“A inserção de créditos através da GRU pode gerar alguns transtornos devido ao tempo de processamento dessa modalidade de pagamento. A inclusão de créditos através do pagamento via PIX do PagTesouro permite que em poucos segundos o crédito já seja disponibilizado para o aluno através do aplicativo eUFS”, explica o professor Marcos Dósea, coordenador da Fábrica de Software e Projetos de Inovação, setor responsável pela implementação do projeto com desenvolvimento da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI/UFS).

A nova forma de pagamento soluciona os atrasos gerados pelo pagamento de GRU via boleto, que levam de 1 a 3 dias para compensação do valor. Apesar da mudança, a tradicional GRU via boleto continua ativa dentro da plataforma, a quem desejar.

Priorizando o pagamento via PIX devido à sua grande popularidade, o projeto de implantação da nova forma de pagamento começou a ser desenvolvida no início de 2023, pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI/UFS). O método utiliza o PagTesouro, sistema elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia.

E o crédito emergencial?

A coordenadora geral de Alimentação e Nutrição da UFS, Paula Buarque, enfatiza que “mesmo com a mudança, os alunos ainda poderão gerar crédito emergencial. O novo sistema garante mais rapidez e agilidade para o pagamento das refeições no Resun, via PagTesouro o crédito é imediato”, comenta Paula.

Saiba mais

Para mais informações, acesse o manual de compra de crédito. Dúvidas e outras informações, entre em contato com a Coordenação de Nutrição e Alimentação da UFS através do ramal: 3194-6541 ou pelo e-mail [email protected].

Fonte: UFS