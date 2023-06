Acidente com óbito é registrado entre Simão Dias e Poço Verde

Na noite do último domingo, 25, uma pessoa morreu após se envolver em um acidente de trânsito entre um carro e uma moto na Rodovia SE-361, no trecho que corta o povoado Coração de Maria, na zona rural de Simão Dias.

Segundo informações, os dois veículos trafegavam no sentido a Poço Verde, quando o carro colidiu na traseira da moto, que tinha dois ocupantes. Um deles, que é natural do município baiano de Paripiranga, morreu no local.

Até o fechamento desta matéria, o corpo estava sem identificação no Instituto Médico Legal.