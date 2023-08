Acidente deixa vitima fatal na rodovia que liga Itabaiana a Campo do Brito

Na noite do último domingo, 13, um acidente deixou uma vitima fatal na Rodovia João Paulo II (SE-170), que liga Itabaiana a Campo do Brito. O condutor da motocicleta foi identificado como Edson Lima de Jesus

A vitima trafegava sozinho numa motocicleta Honda Pop, quando acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e ao tentar retornar para o asfalto caiu e morreu no local.

Edson residia em Itabaiana e no momento do acidente retornava à cidade. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionadO para fazer o recolhimento do corpo.

Com informações da ITNET