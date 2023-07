Acidente em ponte deixa cinco pessoas feridas em Aracaju

De acordo com a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT) de Nossa Senhora do Socorro, a colisão aconteceu entre um táxi-lotação e um veículo de passeio na ponte que liga o Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro, ao Bairro Porto D’Antas, em Aracaju.

Ainda segundo a SMTT, os veículos estavam em pistas contrárias quando o carro invadiu a pista do táxi-lotação.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para hospitais. O estado de saúde delas não foi informado.