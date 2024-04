Acidente entre duas motos deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida na Colônia Treze

Um grave acidente entre duas motocicletas deixou um condutor morto e outro ferido na noite desta segunda-feira (22), no Povoado Colônia 13.

O acidente aconteceu na rodovia SE-270, em Lagarto. As primeiras informações dão conta de que as motocicletas se chocaram e com o impacto um dos condutores conhecido como Nilson, não resistiu e morreu na hora.

O outro motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e conduzido ao hospital.

Até o momento da publicação desta matéria não havia informações sobre o que motivou o acidente.