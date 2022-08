Acidente entre moto e carroça 1 deixa uma pessoa ferida na BR-10

Na tarde da última quinta-feira, 25, um acidente entre uma motocicleta e uma carroça deixou uma pessoa gravemente ferida. O acidente ocorreu por volta das 12h25, no Km 93, da BR-101, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma motocicleta colidiu frontalmente com uma carroça que seguia no sentido contrário.

O condutor da motocicleta ficou gravemente ferido, precisou ser atendido e encaminhado a um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor da carroça e o animal não sofreram nenhuma lesão.

Fonte: Infonet