logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Acidente envolvendo bicicleta elétrica deixa vítima fatal em Salgado

Screenshot

No último domingo, 09, um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta elétrica deixou um homem morto e um adolescente ferido na Rodovia SE-270, em Salgado.

Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), a motocicleta seguia no sentido Salgado/Lagarto quando uma bicicleta elétrica saiu de uma estrada vicinal e acessou a pista.

Com o impacto da colisão, o condutor da motocicleta não resistiu e veio a óbito no local. Já o adolescente foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next