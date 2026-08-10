Acidente envolvendo bicicleta elétrica deixa vítima fatal em Salgado

No último domingo, 09, um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta elétrica deixou um homem morto e um adolescente ferido na Rodovia SE-270, em Salgado.

Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), a motocicleta seguia no sentido Salgado/Lagarto quando uma bicicleta elétrica saiu de uma estrada vicinal e acessou a pista.

Com o impacto da colisão, o condutor da motocicleta não resistiu e veio a óbito no local. Já o adolescente foi socorrido e encaminhado ao hospital.