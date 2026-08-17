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Acidente na SE-230 deixa um morto e um ferido em Nossa Senhora da Glória

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Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente na manhã desta segunda-feira (17) na SE-230 em Nossa Senhora da Glória.

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), um carro da Secretaria Municipal da Saúde de Monte Alegre de Sergipe transitava pela rodovia quando uma moto saiu de uma estrada vicinal e cruzou a pista. O motorista do carro não conseguiu desviar da motocicleta e, após a colisão, o veículo capotou.

Após o impacto, o motociclista foi arremessado para a margem da rodovia e morreu no local. O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista do carro foi atendido e encaminhado ao Hospital de Nossa Senhora da Glória. Até a última atualização desta matéria, o estado de saúde do motorista não havia sido informado.

Fonte: G1 Sergipe

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