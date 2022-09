Acontece hoje debate com candidatos ao governo de SE

Nesta terça-feira, 27, depois da novela ‘Pantanal’, a TV Sergipe realizará o debate entre os candidatos ao governo do estado. Mediado pela jornalista Susane Vidal, o debate será realizado nos estúdios da emissora em Aracaju e terá a participação de cinco candidatos. O debate também será transmitido ao vivo no g1 Sergipe.

Seguindo a legislação eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos e ou coligações com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares. Participam do debate, Delegado Alessandro Vieira (PSOL), Fábio (PSD), Niully Campos (PSOL), Rogério Carvalho (PT) e Valmir de Francisquinho (PL).