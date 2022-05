Acusado de importunação sexual dentro de ônibus coletivo é preso

Um homem de 38 anos, acusado do crime de importunação sexual, foi preso na última sexta-feira, 27, na Grande Aracaju. A ação foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo o inquérito policial, o homem identificado como Edimar da Silva Gonzaga Gonçalves, cometeu o delito no interior de um ônibus do transporte coletivo, na cidade de Aracaju, no ano de 2019. Na ocasião, ele foi preso em flagrante.

Diante do cumprimento do mandado, Edimar será encaminhado ao sistema prisional para o cumprimento da pena. O homem está à disposição da Justiça.

