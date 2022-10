Acusado de mandar matar esposa promotora de Justiça é preso em Aracaju

Um homem foi preso em Aracaju, na terça-feira, 11, acusado de mandar matar a esposa, uma promotora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), dentro de um carro no antigo lixão de Igarassu, no Grande Recife.

José Aderval Clemente, foi encontrado 21 anos após o crime, que segue sem julgamento, informou o MPPE.

A vítima era a promotora Maria Aparecida da Silva Clemente, que tinha 46 anos quando foi morta. Ela atuou no MPPE por 19 anos e deixou três filhos. O corpo da vítima foi achado com marcas de tiros na cabeça. Ela estava dentro de um carro no lixão.

As investigações apontaram que a mulher foi abordada mediante violência. Segundo o MPPE, a promotora tentou encerrar o relacionamento porque José Aderval Clemente administrava empresas em nome de “laranjas” e praticava crimes fiscais, além de outras irregularidades. Por causa disso, ela teria a carreira como promotora manchada.

A vítima atuava na Vara da Fazenda Pública da Capital. De acordo com o MPPE, a prisão cautelar do acusado foi determinada pela juíza Ana Cecília Toscano Vieira Pinto, da Vara de Igarassu.

Ele, ao longo do processo, fugiu da Justiça, e foi localizado após um trabalho de inteligência do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco).

Por meio de nota, o MPPE informou que Maria Aparecida da Silva Clemente era uma mulher negra, filha de trabalhadora doméstica, “que estudou e conseguiu vencer o estrutural regime de exclusão social e tornou-se uma representante do Ministério Público, mantendo todas as características de sua origem simples”.

Agora, o acusado deverá ser levado a julgamento, para que responda pelo crime. Ainda segundo o Ministério Público, o Núcleo de Apoio à Mulher (NAM) recebeu o nome Maria Aparecida em homenagem à promotora, que “dedicou anos de sua vida à instituição, trabalhando em defesa dos direitos humanos e acabou morta em condições degradantes na sua condição de mulher”.

Fonte: G1 Pernambuco