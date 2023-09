Adema aponta que praias sergipanas estão próprias para banho

O fim de semana chegou e a análise da balneabilidade das praias sergipanas realizada pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) confirma que todas as praias sergipanas estão próprias para banho. As amostras de água coletadas nos dias 11 e 12 de setembro ao longo de toda a extensão do litoral sergipano apresentaram concentração de coliformes termotolerantes dentro do parâmetro estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) – abaixo de 1000 UFC/100mL –, segundo resultados obtidos pelo Laboratório de Análises Químicas e Microbiológicas da Adema.

Para a avaliação, foram coletadas 20 amostras em 18 praias. Na Grande Aracaju, as praias dos Artistas, Havaizinho, Atalaia Velha, Praia do Bonanza (em frente à Passarela do Caranguejo), Banho Doce, Praia de Aruana, Praia do Robalo, Praia do Refúgio e Praia dos Náufragos (Viral) – todas na capital; além da Atalaia Nova e da Praia da Costa, na Barra dos Coqueiros. No litoral norte foram coletadas amostras das Praias do Porto, Jatobá e Pirambu; e no litoral sul, Caueira, Praia das Dunas e Praia do Saco.

Em razão do aparecimento de vestígios de óleo em seis praias de Salvador no último domingo, 10, a Adema intensificou o monitoramento das praias, como conta a diretora-presidente Lucimara Passos. “Fizemos um cronograma de visitas às praias do litoral sul, litoral norte, litoral central e Rio São Francisco, em atenção à possibilidade desses fragmentos chegarem ao nosso estado também. Mas acreditamos que tenha sido um episódio isolado”, disse.

Na última quarta-feira,13, a equipe de monitoramento da Adema foi ao litoral sul do estado, percorrendo as praias da Caueira, Abaís, Dunas, Saco e Ponta do Saco. “Começamos pelo litoral sul por ser o mais próximo da Bahia, mas até agora permanece tudo tranquilo. Não encontramos nenhum vestígio de óleo na região”, conclui a fiscal Juliana Barreto.

Fonte: ASN