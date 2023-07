Adema avalia praias sergipanas como próprias para banho

Todas as praias do litoral sergipano estão próprias para banho, segundo a análise de balneabilidade divulgada pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) na última sexta-feira, 7. Por meio da equipe do Laboratório de Análises Químicas e Microbiológicas, o órgão realizou coletas de amostras em 18 praias do litoral Norte, da capital sergipana e do litoral Sul, a fim de identificar a presença de coliformes termotolerantes.

De acordo com o gerente de avaliação e monitoramento ambiental da Adema, Péricles Azevedo, são classificadas como próprias para banho praias onde a concentração de coliformes é de no máximo 1000 UFC/100mL. “Este é um parâmetro estabelecido na Resolução Conama 274/2000, que define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras. Felizmente, nenhuma das praias sergipanas está acima do limite, sendo consideradas favoráveis para a balneabilidade”, explicou.

Na Grande Aracaju, foram analisadas as praias dos Artistas, Hawaizinho, Atalaia Velha, Praia do Bonanza (em frente à Passarela do Caranguejo), Banho Doce, Praia de Aruana, Praia do Robalo, Praia do Refúgio e Praia dos Náufragos (Viral), na capital, além da Atalaia Nova e da Praia da Costa, na Barra dos Coqueiros. No litoral Norte foram coletadas amostras das praias do Porto, Jatobá e Pirambu, e no litoral Sul, Caueira, Praia das Dunas e Praia do Saco.

Monitoramento

A Adema segue acompanhando o impacto ambiental do lançamento no mar das águas de uma lagoa localizada na região da Praia do Robalo, onde parte da ciclovia da Orla Sul e da Rodovia Inácio Barbosa cederam durante procedimento de desobstrução de tubulação de drenagem realizado pela Prefeitura de Aracaju.

Conforme a coleta realizada em dois pontos do mar, a norte e a sul do local onde as águas estão sendo lançadas, a concentração de coliformes termotolerantes foi ainda menor do que a identificada na última semana, chegando a zero em um dos pontos e a 108 UFC/100ml no outro.

