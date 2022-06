Adesão total de Riachuelo fortalece pré-candidatura de Áurea Ribeiro

A pré-candidata a deputada estadual, Áurea Ribeiro, recebeu na última terça-feira, 31, importante apoio político na sua caminhada. Ela esteve reunida com o empresário Marcos Franco; o prefeito de Riachuelo, Petinho de João Grande; e os vereadores Isley Farias, Clécio do Central, Gil de Cacau, Ronaldo, Urbano, Marcondes Hipólito e com o amigo Daniel Rezende.

Para Áurea, a reunião foi importante para ampliar as relações pessoais e políticas. “Este encontro foi primordial para a nossa pré-campanha. Agradeço ao empresário Marcos Franco e o prefeito de Riachuelo, Petinho de João Grande, e a todos os vereadores pelo apoio que recebi neste momento”, afirmou.

O encontro aconteceu em uma das empresas de Marcos Franco, ex-deputado estadual e líder político da região do Vale do Contiguiba. Esse importante apoio mostra a força da pré-candidatura de Áurea Ribeiro.