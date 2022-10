Adolescente atira e fere três estudantes em escola pública do Ceará

Um adolescente de 15 anos de idade, aluno de uma escola estadual de Sobral (CE), entrou armado no estabelecimento de ensino e baleou ao menos três estudantes na última quarta-feira, 05. Dois jovens foram atingidos na cabeça e o terceiro foi alvejado na perna.

Socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas foram levadas para a Santa Casa de Sobral. Ainda não se sabe o estado em que se encontravam. Segundo veículos de imprensa locais, um dos jovens baleados na cabeça chegou ao hospital em estado grave.

De acordo com a Secretaria estadual de Segurança Pública e Defesa Social, o revólver usado no crime pertence a um homem próximo à família do jovem e que obteve a arma na condição de colecionador, atirador ou caçador (CAC).

Ainda segundo a pasta, policiais militares apreenderam o autor dos disparos por tentativa de homicídio e o conduziram à delegacia de Sobral. Em depoimento, o adolescente teria contado ser alvo de bullying e que premeditou o crime para se vingar dos três adolescentes baleados.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso. Em sua conta pessoal no Twitter, a governadora Izolda Cela informou que determinou que as forças de segurança estaduais deem uma “resposta rápida” sobre o caso, “inclusive sobre a origem da arma utilizada no crime”.

A Secretaria estadual da Educação anunciou que já colocou psicólogos e assistentes sociais à disposição dos parentes de estudantes da Escola de Ensino Médio Professora Carmosina Ferreira Gomes.

O pai do adolescente e o suposto dono da arma também foram conduzidos à delegacia e ouvidos.

Fonte: Agência Brasil