Adolescente de 16 anos morre vítima de acidente na Colônia 13

Na madrugada desta segunda-feira, 25, um acidente de trânsito ocorrido nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Estadual do povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto, ceifou a vida de um adolescente de 16 anos.

Segundo informações, o referido adolescente estava com outro amigo em uma motocicleta que acabou colidindo contra um veículo. Com o impacto, ele morreu no local e seu corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Além disso, as informações dão conta que outras duas pessoas que ficaram feridas, mas foram socorridas e encaminhadas ao hospital.

Já as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Contudo, populares afirmam que os adolescentes retornavam de uma festa ocorrida no município de Salgado, quando ocorreu o acidente.