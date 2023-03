Adolescente é preso por furto de motocicleta em Boquim

Na manhã da última terça-feira, 28, equipes das Polícias Civil e Militar apreenderam um adolescente e recuperaram uma motocicleta furtada, em menos de 12 horas após o ato infracional. O caso foi registrado em Boquim.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), o veículo estava estacionado em frente a um estabelecimento comercial, na área central de Boquim, quando um adolescente realizou a quebra da ignição, fazendo ligação direta e cometendo o ato infracional de furto da motocicleta.

“Após ser registrado o boletim de ocorrência na delegacia local, a Polícia Civil iniciou as investigações e, em menos de 12 horas, o suspeito foi apreendido. Ainda durante a ação, a motocicleta subtraída foi localizada e recuperada na residência do avô do adolescente”, relatou a pasta.

E completou: “Com as investigações, foram encontradas peças de uma outra moto, furtada no sábado, 25, durante a feira do município boquiense. O material estava abandonado no bairro estação, e foi localizado pela Polícia Militar”.