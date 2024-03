Adriel Alcântara é o novo Procurador Geral de Lagarto

Na última quarta-feira, 20, em cerimônia solene realizada na sede da Prefeitura Municipal, o advogado Adriel Alcântara assumiu oficialmente o cargo de Procurador-Geral do Município.

Com vasta experiência jurídica e um compromisso longevo com o serviço público, Alcântara é reconhecido por sua integridade e dedicação à causa legal. Sua nomeação reflete o empenho da gestão em fortalecer os pilares da justiça e garantir a transparência e a eficiência nos processos judiciais e administrativos.

Durante seu discurso de posse, Adriel Alcântara expressou sua gratidão pela confiança depositada, reafirmou seu compromisso em defender os interesses da comunidade lagartense com zelo e responsabilidade e destacou a importância do permanente diálogo entre a Municipalidade e os órgãos do Poder Judiciário. “A partir de hoje, assumo essa missão com humildade e determinação. Acredito que, de forma horizontal, com a contribuição dos colegas de Procuradoria construiremos os caminhos necessários ao atendimento das demandas da nossa população.”, declarou o novo Procurador-Geral.

A prefeita Hilda Ribeiro destacou a importância da nomeação de Adriel Alcântara para o cargo, ressaltando sua competência e compromisso com a legalidade. “Estamos confiantes de que o novo Procurador-Geral desempenhará um papel fundamental na promoção do bem-estar e na defesa dos interesses do nosso povo”, afirmou a prefeita.

Com Adriel Alcântara à frente da Procuradoria Geral, a cidade de Lagarto segue firme em sua trajetória de progresso e desenvolvimento, consolidando-se como referência de eficiência e legalidade administrativa.

Fonte: Prefeitura de Lagarto