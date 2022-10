Adversários desistem do estadual e Confiança vence jogos por WO na base

O Confiança conseguiu três vitórias em competições na base após desistências de adversários no Campeonato Sergipano Sub-15 e também no Sub-17.

No Sub-15, a Federação Sergipana de Futebol (FSF) informou a desistência do Flamengo C. e Barra, próximos adversários do Confiança. Com isso, o Dragãozinho fica com os pontos e já está classificado para as oitavas de finais da competição.