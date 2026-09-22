Advogado Thiago Freitas recebe Selo Ouro de Referência Nacional no Rio de Janeiro

O advogado Thiago Freitas recebeu ontem o Selo de Referência Nacional 2026, na categoria Advocacia e Justiça, em cerimônia realizada no Rio de Janeiro.

O evento aconteceu na Casa dos Açores no Rio de Janeiro, na Tijuca, reunindo os homenageados da edição deste ano.

Com 12 anos de profissão, Thiago Freitas tem atuação destacada no Tribunal do Júri e em casos complexos. Entre os trabalhos de destaque está o julgamento do caso Sargento Bio, realizado no final do ano passado e de grande repercussão social.

O reconhecimento é concedido pela Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação, e o advogado recebeu o Selo Ouro na categoria Advocacia e Justiça.