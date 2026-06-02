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Agências do INSS estarão fechadas nesta quinta e sexta-feira, 05

inss

Nesta quinta-feira, 4 de junho, celebra-se o feriado nacional de Corpus Christi e, o Governo Federal estabeleceu ponto facultativo na sexta-feira, 5 de junho. Em razão do feriado, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o Brasil estarão fechadas. Os atendimentos presenciais nas agências retornam normalmente na segunda-feira, 08.

A Central 135 funcionará normalmente, com atendimento humano de segunda à sábado, das 7h às 22h, e atendimento eletrônico disponível 24 horas por dia. O site e o aplicativo Meu INSS também seguem com funcionamento 24 horas por dia. Por esses canais é possível acessar serviços e informações à qualquer horário.

Fonte: Agência GOV

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