Agenda: confira a programação no fim de semana de São Pedro em Sergipe

Neste fim de semana, os eventos juninos continuam como destaque em Aracaju e no interior de Sergipe. Veja algumas opções.

Forró Caju

O Forró Caju acontece nos mercados centrais, centro de Aracaju até o dia 29 de junho.

Palco Luiz Gonzaga:

28/06 sexta-feira: 20h – Erivaldo de Carira; 21h30 – Flor de Maracujá; 23h – Alceu Valença; 00h30 – Luan Estilizado; 02h – Zé Tramela.

29/06 sábado: 20h – Luanzinho Moraes; 21h30 – Henry Freitas; 23h – Zé Vaqueiro; 00h30 – Cintura Fina; 02h – Saia Rodada

Palco Gerson Filho:

28/06 sexta-feira: 17h – Trio Dialeto Nordestino; 18h30 – Caçula do Forró; 20h – Quadrilha Junina; 20h30 – Juba São Jubão; 22h – Forró Os Três Moleques; 23h30 – Capim Canela; 01h – As Patricinhas do Forró

29/06 sábado: 17h – Tatua, o Mensageiro do Forró; 18h30 – Missinho do Acordeon; 20h – Quadrilha Junina; 20h30 – Tatah Santana; 22h – João da Passarada e Banda; 23h30 – Gustavo Rojão; 01h – Cebolinha e Banda Forró Bis

Arraiá do Povo

Arraiá do Povo em Aracaju — Foto: Secom/SE

O Arraiá do Povo acontece na Orla da Atalaia em Aracaju.

28 de junho: Farra de Barão; As Patricinhas; Felipe Amorim; Magníficos

29 de junho: Ygor Raniere; Geninho Batalha; Tarcísio do Acordeon; Cavaleiros

30 de junho: Mestrinho; Flávio José e Elba Ramalho

Festival da Mandioca

O tradicional Festival da Mandioca do município de Lagarto vai até 14 de julho, com programações musicais e culturais.

28 de junho (sexta-feira): Walter Nogueira; Mastruz com Leite; Marcelo Lacerda; Cintura Fina; Wesley Safadão; Forró 10

29 de junho (sábado): Bruninho; Fabrício Dr.; Tayrone; Cassio Júnior; Henry Freitas; Paulo Santos; Felipe Amorim

30 de junho (domingo): Casamento Matuto Colônia Treze; NB – O Envolvente; Thiago Aquino; Dedé e Jeane; Forró dos Manos.

Barracão da Sergipe

Barracão da Sergipe, na Orla da Atalaia, em Aracaju — Foto: Secom/SE

O Barracão da Sergipe faz parte da Vila do Forró , no Arraiá do Povo, que acontece na Orla da Atalaia.

Sexta-Feira (28/06): 19h: Pavio do Forró; 20h30: Grupo Folclórico Batucada Buscapé de Estância; 21h30: João Araujo; 23h00: Luiz Fontineli; 00h: Ary Bahia

Sábado (29/06): 17h: Fabrícia Alves – Histórias do Sr. e Sra. Espantalha; 19h: Banda Candieiro de Prata; 20h30: Quadrilha Junina Balanço do Nordeste – Umbaúba; 21h30: Joésia Ramos; 23h: Rebecca Melo; 00h: Zé Arthur

Domingo (30/06): ;16h: Deu Quiprocó na Rua do Meio – Companhia Teatral Risocínico; 17h: Contação de Histórias Juninas – Karina Brabec; 17h40: Espetáculo Menina Miúda – Grupo de Teatro A Tua Lona; 19h: Mimi do Acordeon; 20h30: Quadrilha Junina Unidos em Asa Branca – Aracaju; 21h30: Sergival; 23h: Jan Vaqueiro.

Forró Siri

Cantor Luanzinho Moraes — Foto: Prefeitura de Areia Branca/Divulgação

O Forró Siri acontece em Nossa Senhora do Socorro nesta quarta-feira (29) pela prefeitura.

28 de junho:

Arena Sri: Patricinhas do Forró; Luanzinho Moraes; Henry Freitas; Durval Lelys; Mary Fernandes; Toque Dez

Palco da Diversidade: Alisson Lima; Júnior Santos; Raio da Silibrina; Nineia; Capim Canela; Farra de Barão

29 de junho

Arena Siri: Forró Brasil; Marcinho Sensação; Alceu Valença; Bell Marques; Limão com Mel; Pablo

Palco da Diversidade Cultural: Sandro de Castro; Carta de Tarô; Vanessa Porto; Cuscuz com Leite; Pegada das Antigas; Lucas Brito

Capela

Este ano, o tradicional São Pedro de Capela completa 85 anos.

28/06 (sexta-feira): Fogo na Saia; Adelmário Coelho; Xand Avião; Mastruz com Leite; Henry Freitas

29/06 (sábado): Correia dos Oito Baixos; Danielzinho; Maiara e Maraisa; Taty Girl; Tarcísio do Acordeon

30/06 (domingo): Arrastão com Mastro com Bell Marques

Estância

Estância comemora o São Pedro no forródromo do municícipio. Atrações Culurais e shows fazem parte da programação:

Sábado (28/06): (19h) Concurso do melhor fogo (buscapé e espada); Pedro Lua (22h), Elba Rabalho (00h), Flor de Maracujá (2h), Tarcísio Doce Sedução (4h).

Domingo (29/06): (20h) Atração cultural, Barco de fogo e espadas; (23h)- Raí Saia Rodada; 01h- Xoxotear; 03h – Bilinho Barreto; 05h – Cavaleiros do Forró

Frei Paulo

Neste domingo (30), acontece a Festa do Padroeiro São Paulo, no município de Frei Paulo. Padre Fábio de Melo, João Vitor, Janaína e Banda Filhos do Rei são as atrações do evento que acontece no Parque de Exposição Agropecuária.

Fonte: G1/SE