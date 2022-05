Agentes de Alimentação Escolar municipal passam por treinamento

Mesmo diante do novo cenário da pandemia, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, os cuidados com a merenda escolar continuam redobrados. Na última semana aconteceu mais um treinamento para os agentes de alimentação escolar da Rede Pública Municipal, com o tema “Boas práticas na unidade de ensino no pós-pandemia”.

Entre os temas abordados pelo Departamento de Alimentação e Nutrição Escolar, tivemos o manejo com os alimentos; verificação do prazo de validade; limpeza antes de guardá-los; o cozimento para evitar o risco de contaminação de outros alimentos já limpos; recebimento e armazenagem e higienização pessoal e dos ambientes.

Boas práticas são procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a confiabilidade dos alimentos de acordo com a legislação sanitária.

“O preparo depende quase que exclusivamente do Agente da Alimentação Escolar. Com isso, você estará ajudando a evitar o desperdício de alimentos e mudando a cultura do nosso país”, afirmou o secretário da Educação, professor Magson Almeida.

Fonte: Prefeitura de Lagarto