Agricultores de SE recebem kits agrícolas para o incremento nas lavouras

Contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar de comunidades e assentamentos sergipanos. Foi com esse objetivo que o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), entregou na última quinta-feira, 20, equipamentos agrícolas e itens para uso nas lavouras. Resultado de convênios firmados entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR) e Seagri, a entrega de kits de irrigação e implementos agrícolas foi feita pelo secretário Zeca da Silva, na sede da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse).

Para o presidente do Instituto Patativa do Assaré, Paulo Roberto dos Santos Lima, os equipamentos recebidos serão fundamentais no desenvolvimento de atividades agrícolas coletivas, das comunidades assistidas. “A partir de agora teremos um incremento no ganho produtivo, com esses itens fundamentais para o desenvolvimento de atividades agrícolas e agropecuárias, que vão proporcionar uma maior produção em um menor espaço de tempo”, comemorou o representante da associação, que há cerca de 20 anos assiste mais de 100 famílias de agricultores familiares.

Adquiridos com recursos de R$ 9,7 milhões, do Governo Federal e contrapartida do Estado de Sergipe, os kits de irrigação, atomizadores tipo carreta, caçambas basculantes em aço, motobombas, motocultivadores, carrinhos de mão, caixas para hortifruti, atomizadores, caixas d’água de 2 mil litros, enxadas, pás e facões serão utilizados pelos beneficiários para implementação do processo de produção agroecológica em suas comunidades.

O presidente da Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares e da Reforma Agrária do Vale do Cotinguiba (Coopevale), Reginaldo Almeida de Jesus comemorou a ação e destacou a importância dela para toda a coorperativa. “Esses equipamentos vão ajudar no processo de preparação do solo, nas culturas de hortaliças, de tubérculos, incentivando para que os agricultores permaneçam no campo, produzindo seus alimentos e abastecendo os mercados que correspondem à nossa região”.

O representante da Associação de Cooperação Agrícola do Assentamento Quissamã, Valdir Miguel dos Santos, também ressaltou a importância dos equipamentos para os produtores assistidos. “Serão de grande valia na produção de orgânicos no Assentamento Moacyr Wanderley, em Nossa Senhora do Socorro, onde produzimos macaxeira, milho, batata doce, entre outras culturas, onde convivem cerca de 120 famílias de agricultores familiares”, salientou.

O secretário da Agricultura, Zeca Ramos da Silva, destacou a satisfação em fazer a entrega dos equipamentos durante o ato simbólico, reunindo na sede da Coderse agricultores associados, que aguardavam ansiosos pelo recebimento de seus equipamentos. “Agradecemos a atenção do deputado João Daniel à agricultura familiar e ressaltamos que a Secretaria de Agricultura estará sempre à disposição para trabalharmos por mais emendas parlamentares como essas, que beneficiem quem realmente precise, como nossos incansáveis trabalhadores da agricultura familiar”, afirmou.