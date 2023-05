Radiante lança água sanitária e linha especial de amaciantes

A Radiante, indústria sergipana do setor de produtos de higiene, tratamento, limpeza e velas, aumenta seu catálogo novamente em 2023 e traz como lançamentos a água sanitária com cloro ativo (3 em 1), o amaciante diluído em três novas versões especiais, além da reformulação de uma versão de seus amaciantes concentrados.

Sua matriz se situa na cidade de Lagarto, em Sergipe, tendo ainda mais uma unidade fabril em Rio Real, na Bahia. Seus produtos estão nas gôndolas das maiores redes de atacado e varejo, mercados, minimercados e mercearias da região nordeste, presente em 10 estados: Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Pará, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

Em 2021 a Radiante completou seus 30 anos de atuação e possui hoje uma linha com mais de 400 variações de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa e a casa, distribuídos em 30 categorias. Além disso, a Radiante detém as marcas Polial, Puff e NSP, Green Life, Pinho Rad e Xô Mofo.

O primeiro lançamento da Radiante do ano de 2023 é a Água Sanitária 1L, que conta com cloro ativo e ainda possui função 3 em 1 – desinfeta, alveja e elimina bactérias em uma lavagem. Sua funcionalidade e praticidade é indicada tanto para limpeza pesada quanto para a limpeza do dia-a-dia.

Outra novidade é a linha de amaciantes diluídos especial, nas versões Blue Intense, Sensação e Hipoalergênico. Com a maior consistência da categoria, os amaciantes Puff Blue Intense e Sensação trazem perfumaria fina e prolongada, e tecnologia bloqueadora de odores, entregando limpeza profunda e duradoura. Já o amaciante Puff Hipoalergênico traz todo o cuidado e o carinho necessário no tratamento de roupas delicadas, sendo ainda dermatologicamente testado e muito indicado para lavagem de roupas infantis e para peles mais sensíveis.

Para mais, a linha de amaciantes concentrados ganhou uma reformulação na sua versão Puff Sonho Intenso, tendo agora 10 vezes mais perfume e cápsulas de perfume, que liberam e prolongam a duração de sua fragrância, além da tecnologia que maximiza seu o rendimento, garantindo perfume duradouro e economia nas lavagens.